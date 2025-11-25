Atores de Três Graças curte dia de folga e mostra que são dão bem fora de cena

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/11/2025 às 13:49
Com um mês de exibição no ar, o elenco de Três Graças aproveitou uma pausa nas gravações para um momento descontraído fora dos estúdios. Os atores se reuniram em um dia ensolarado no Rio de Janeiro e mostraram que a afinidade da trama também se reflete na vida real. A reunião aconteceu durante uma folga das gravações da novela das nove, reforçando o clima leve entre os colegas.

Entre os presentes estavam Alana Cabral, intérprete de Joélly, Gabriela Loran, que vive a farmacêutica Viviane, Luiza Rosa, que interpreta a evangélica Kellen, e Vinicius Teixeira, responsável pelo papel de Vandílson. O grupo aproveitou para registrar o momento, destacando a amizade fora das câmeras.

A Praia do Leme, na Zona Sul, foi o cenário escolhido pelos artistas para aproveitar o descanso. A animação cresceu quando outros colegas chegaram à reunião, aumentando ainda mais o clima festivo.

Entre as novas presenças estavam Lucas Righi, que vive Xamã, além de Lorrana Moussinho, intérprete de Cláudia, e Enrique Diaz, que dá vida ao pastor Albérico. O encontro reforçou a boa fase do elenco dentro e fora de cena.

