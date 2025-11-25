Ex-namorada de Dado Dolabella pede perdão por ter mentido em defesa do ator

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dado Dolabella, usou as redes sociais e publicou um vídeo em formato de desabafo sobre o fim do relacionamento com o ator após acusá-lo de agressão.

Através do Instagram, a modelo pediu perdão por ter mentido e protegido o então companheiro do rótulo de agressor. “Não está sendo fácil vir aqui fazer esse vídeo, mas eu acho que eu devo esse vídeo aos meus amigos, à minha família, principalmente, a tantas mulheres que nem me conhecem. Eu esperei esse tempo porque eu decidi fazer judicialmente o que tinha que ser feito primeiro”, iniciou.

“Mesmo que meu ex tenha vindo à internet me pintar como louca, me pintar como a errada, porque eu decidi largar a mão dele e não proteger mais ele, eu decidi fazer o que deveria ter feito na primeira vez que eu fui à delegacia, que era denunciar. E fiz isso”, refletiu Marcela Tomaszewski.

“A lei Maria da Penha não é dada a qualquer mulher que denuncia. Ela só é concedida caso tenha provas. Tanto que, antes de viajar, eu tentei conseguir minha medida protetiva e não foi concedida, porque eu deveria dar o meu depoimento e levar provas. Meu depoimento teve praticamente seis horas com provas e um corpo de delito”, declarou. Em outro trecho, Marcela se desculpou por ter inicialmente defendido Dado Dolabella, por acreditar que havia mudado. “Ainda mais por conhecer a pessoa, o histórico dela. Só que o meu erro foi acreditar no ser humano. Foi acreditar que as pessoas mudam”, lamentou.

“Então eu peço desculpas, de verdade, a todos que sabiam que eu estava mentindo para proteger alguém. Por favor, tenham conhecimento do que é uma agressão física, uma agressão verbal, do que é uma agressão psicológica. E na primeira tentativa que um parceiro de vocês façam isso, saiam de perto. Sigam a vida de vocês, a pessoa não vai mudar”, completou Tomaszewski.

