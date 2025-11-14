fechar
Dado Dolabella desabafa após ir à polícia e contestar acusação de agressão: “Trouxe provas”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/11/2025 às 7:56
Dado Dolabella registrou, na tarde desta última quinta-feira (13), uma denúncia contra sua ex-namorada, Marcela Tomaszewnski, após ter sido acusado de agressão pela modelo e influenciadora digital recentemente.

Em entrevista ao portal LeoDias, o ator e cantor foi questionado sobre seu estado emocional, e foi sincero: “Bem como vocês podem ver, não tá! Eu vim fazer uma denúncia contra uma falsa acusação de uma pessoa que está me perseguindo e a gente trouxe provas, vídeos, áudios, um monte de coisa”, disse.

Dado Dolabella, por sua vez, ressaltou ainda que já passou por outras acusações, mas desta vez decidiu se antecipar: “Eu tenho hoje 45 anos e já vivi outras falsas acusações, mas dessa vez eu me calcei. Eu percebi o que tava rolando ali e consegui me proteger”, declarou.

Ao ser questionado sobre a identidade da ex, o artista não mencionou o nome, mas confirmou ser referente à sua antiga companheira. “Essa pessoa seria a minha ex-namorada. A gente vai tudo explicar ali, a gente tem provas de que tudo isso é mentira”, concluiu.

