Marcela Tomaszewski é cotada para realities após denúncias contra Dado Dolabella
Marcela Tomaszewski se tornou alvo de polêmicas recentes com Dado Dolabella, após denunciá-lo por caso de suposta violência sofrida durante o relacionamento que viveram. Em meio a toda repercussão, a modelo passou a ser sondada para participar de programas de confinamento da TV.
Segundo informações do portal LeoDias, a ex-Miss Gramado teria recebido um convite para participar da primeira temporada de um reality show na TV aberta que será produzido pela Record em 2026.
Para o próximo ano, Marcela Tomaszewski teria sido uma das fortes cotadas para integrar a Casa do Patrão, novo reality produzido por Boninho, ex-diretor da Globo, que promete fortes emoções em sua estreia.
Curiosamente, Dado Dolabella, ex-companheiro da loira foi vencedor da 1ª temporada de A Fazenda, em 2009. Embora Marcela tenha mantido sigilo sobre emissora e formato, tudo indica que o projeto possa seguir os passos do ator na mesma emissora que o consagrou.
