Atriz de Verdades Secretas anuncia perfil em site adulto e provoca: “Pegação liberada”

A atriz Dani Costa, que integrou o elenco da novela Verdades Secretas (2015), da Globo, anunciou que se tornou criadora de conteúdo adulto ao estrear na plataforma Privacy.

A artista contou que, numa tentativa de se aproximar com os assinantes, mostra o seu dia a dia de e até ‘flagras’ pedidos pelos próprios assinantes. “É meu cotidiano, mas sem o filtro da TV. Mostro o corpo, o bastidor e a minha intimidade entre quatro paredes”, disse, em entrevista à revista Quem.

“Gosto de mexer com o imaginário, de me exibir, sempre fez parte de mim essa pegada sedutora”, explicou a atriz de Verdades Secretas. Ela, inclusive, contou que pretende recriar cenas icônicas de novelas e séries que marcaram a sua carreira, mas sem censura.

“Pegação liberada”

“A ideia é brincar com a imaginação de quem assistiu à série (risos). Aqueles olhares, aquelas cenas de sedução… só que agora de forma real, explícita e sem roteiro. A pegação está liberada”, afirmou Dani, entre risos.

