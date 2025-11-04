Com corpo 90% tatuado, ex-engenheiro faz sucesso com conteúdo adulto: “Achei uma mina de ouro”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paulo Salvador, de 33 anos, têm feito o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto. Ele, que é natural de Brasília, é formado em engenharia mecânica, chegou a se mudar para a Tailândia a fim de fazer uma pós-graduação na área, mas passou a faturar nas plataformas para maiores de 18 anos.

Em entrevista ao jornal Extra, o rapaz, que possui 90% do corpo tatuado numa espécie de fantasia eterna de super-herói, estreou na plataforma Privacy, e destacou o faturamento de até R$ 70 mil.

“Comecei a entender que realmente sou um comunicador, é isso que eu gosto de fazer. E é nessa linha de trabalho, dentro da internet, que eu quero seguir”, contou o influenciador. Além do sucesso, Paulo Salvador ressaltou que a venda de conteúdos o ajudou a resolver suas finanças.

“Achei uma mina de ouro”

“Eu achei uma mina de ouro aqui. Paguei as minhas dívidas e pude voltar a não me preocupar com as contas. Isso sem contar que me deu espaço para explorar novas vertentes da minha carreira, sem a pressão de ter um retorno, porque eu já tenho uma fonte de renda”, disse ele. “Mas a melhor parte foi poder ajudar os meus pais quando eles mais precisavam. Retribuir todo o apoio que me deram”, concluiu.

