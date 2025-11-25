Adriane Galisteu rebate as críticas ao corpo: ‘Estou superfeliz’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Aos 52 anos, Adriane Galisteu conversou com a Quem e falou sobre como encara os comentários negativos a respeito de seu corpo. A apresentadora contou que ainda escuta críticas relacionadas à magreza e ao pouco volume de algumas partes do corpo, mas deixa claro que não permite que esses julgamentos interfiram em sua autoestima. Ela afirmou ser uma mulher que valoriza sua própria percepção, dizendo: “Sou uma mulher que tem um pacto de ficar de bem com o meu corpo”.

Segundo Adriane Galisteu, sua confiança não surgiu de forma rápida, mas foi resultado de um processo de amadurecimento. Ela destacou que “essa autoestima a gente trabalha sempre”, mostrando que se manter segura é uma construção contínua.

A apresentadora também lembrou que enfrenta críticas desde o início da carreira, muitas vezes antes mesmo de mostrar seu trabalho ao público. Ela comentou: “O preconceito sempre me acompanhou”, mencionando inclusive avaliações que recebeu quando começou no teatro.

Encerrando o relato, Adriane Galisteu ressaltou que superar esses julgamentos fez parte de sua evolução profissional, reafirmando que hoje se sente feliz com o que vê no espelho.

O post Adriane Galisteu rebate as críticas ao corpo: ‘Estou superfeliz’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.