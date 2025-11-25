Adriane Galisteu rebate as críticas ao corpo: ‘Estou superfeliz’
Aos 52 anos, Adriane Galisteu conversou com a Quem e falou sobre como encara os comentários negativos a respeito de seu corpo. A apresentadora contou que ainda escuta críticas relacionadas à magreza e ao pouco volume de algumas partes do corpo, mas deixa claro que não permite que esses julgamentos interfiram em sua autoestima. Ela afirmou ser uma mulher que valoriza sua própria percepção, dizendo: “Sou uma mulher que tem um pacto de ficar de bem com o meu corpo”.
Segundo Adriane Galisteu, sua confiança não surgiu de forma rápida, mas foi resultado de um processo de amadurecimento. Ela destacou que “essa autoestima a gente trabalha sempre”, mostrando que se manter segura é uma construção contínua.
A apresentadora também lembrou que enfrenta críticas desde o início da carreira, muitas vezes antes mesmo de mostrar seu trabalho ao público. Ela comentou: “O preconceito sempre me acompanhou”, mencionando inclusive avaliações que recebeu quando começou no teatro.
Encerrando o relato, Adriane Galisteu ressaltou que superar esses julgamentos fez parte de sua evolução profissional, reafirmando que hoje se sente feliz com o que vê no espelho.
