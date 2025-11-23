Adriane Galisteu revela bastidores dramáticos de documentário sobre Ayrton Senna: “Quase não fiz”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu abriu o coração sobre os resultados alcançados pela série documental Meu Ayrton, da HBO Max, em que ela reúne revelações inéditas durante e após o relacionamento vivido com o saudoso piloto, que faleceu em 1994.

“Quase não fiz”

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a apresentadora de A Fazenda 17, da Record, não escondeu sobre o bastidores do projeto, e admitiu que quase desistiu de participar. “Quase não fiz, foi muito difícil pra mim. Já havia recebido outras ofertas, mas tudo em tom polêmico. Essa produção não é ‘resposta’ a nenhuma outra produção sobre o Ayrton, gosto de frisar. É, além do meu ponto de vista da história, também parte importantíssima da minha vida”, disse.

“Ayrton é um herói nacional e sempre será essa inspiração. E quantas obras forem feitas sobre ele, ainda será pouco. Fiz mais uma homenagem para esse homem incrível”, declarou Adriane Galisteu. Reflexiva, a apresentadora desabafou sobre as tentativas de “apagamento” concedida pela família de Senna, e apontou que há transformações.

“Mudou o tom, mudou o jeito que as pessoas encaram… acredito que essa coisa do ‘apagamento’, que tentaram fazer comigo quando o Ayrton morreu, é algo muito grave e as pessoas não aceitam mais, não pega bem. Acho muito importante as coisas se transformarem para melhor. Mas naquela época isso era muito forte. Sigo em frente. Tudo me fortaleceu ainda mais para chegar até aqui”, concluiu Galisteu.

