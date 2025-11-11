Adriane Galisteu revela tensão entre Ayrton Senna e irmão dependente químico: “Vontade de chorar”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adriane Galisteu relembrou quando começou a se envolver com Ayrton Senna (1960-1994), e vivenciou um episódio tenso ao apresentar o piloto para a sua família. Na época, o irmão da apresentadora, Beto, enfrentava a dependência química, e por pouco não aconteceu algo pior.

Durante a série documental Meu Ayrton, da HBO Max, a comandante de A Fazenda 17, da Record, apresentou o então amado para a família. “Essa chegada foi muito emblemática para mim, porque representou uma prova de amor e ele entendendo de fato quem eu era. (…) Quando ele virou a rua, eu já vi meu irmão no portão”, iniciou.

Adriane Galisteu contou que, apesar de a família já saber do relacionamento, eles ainda não conheciam Ayrton Senna. “Meu irmão disse: “E aí, beleza? Deixa eu dar um rolê com esse carro?”. Foi a primeira coisa que ele falou. Me deu uma tremedeira no corpo, porque eu pensei: “Meu irmão vai sair com esse carro, vai vender e não vai voltar mais”. Mas ele respondeu “Claro” e deu a chave. Quando ele deu a chave, meu irmão pegou, não queimou a cara, não tremeu”, disse.

“Vontade de chorar”

Ela comentou que depois de um tempo, no entanto, o irmão voltou. “Quando eu vi meu irmão voltando, me deu até vontade de chorar. Eu pensei: “Nossa, tem uma luz no fim do túnel. Meu irmão não é tão ruim quanto eu achei que ele fosse”, declarou. Beto, irmão de Adriane, morreu anos depois, aos 28 anos, vítima de uma pneumonia ocasionada pela Aids.

