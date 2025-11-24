Patrícia Poeta se abre e diz que desistiu do sonho de ter segundo filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em uma edição diferente do programa, Patrícia Poeta deixou de ocupar a cadeira de entrevistadora e passou a ser o foco da conversa no Encontro desta segunda-feira (24). Durante o bate-papo conduzido por Daniel Rangel, a apresentadora respondeu perguntas sobre metas pessoais e momentos que marcaram sua trajetória.

Ao comentar sobre conquistas e fases da vida, Patrícia abriu o coração ao revelar uma vontade que ficou pelo caminho. Ela, que é mãe de Felipe Poeta, de 23 anos, fruto do relacionamento com Amauri Soares, falou sobre o desejo de ter aumentado a família, mas reconhece que esse ciclo se encerrou.

A apresentadora explicou com sinceridade que “um sonho que eu já desisti? Ter um segundo filho”. Em suas palavras, ela destacou que tentou realizar esse plano, porém não conseguiu, mesmo passando por momentos de grande expectativa.

Apesar disso, Patrícia Poeta afirma se sentir plenamente grata, reforçando que o filho é “um presente de Deus” e motivo de enorme orgulho, encerrando a conversa com maturidade e emoção.

