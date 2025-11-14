fechar
Patrícia Poeta celebra alta do filho após internação

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/11/2025 às 16:02
A apresentadora Patrícia Poeta, de 49 anos, compartilhou um momento de alívio ao revelar que o filho, Felipe, recebeu alta após uma longa internação no Rio de Janeiro. O jovem DJ, de 23 anos, enfrentou uma infecção séria no joelho que o levou a passar por cirurgia e quase dois meses de tratamento hospitalar. A notícia foi anunciada nas redes sociais da jornalista.

Entre as imagens publicadas por Patrícia, estavam registros do filho ao lado da equipe médica e uma foto especial do aniversário que ela comemorou dentro do hospital ao lado dele, fruto de seu relacionamento com Amauri Soares. A comunicadora descreveu a fase difícil como “7 semanas, que pareceram muito mais. De aflição, preocupação, muita luta, resiliência e fé”. Durante o processo, ela também realizou pontes aéreas constantes entre São Paulo e Rio para conciliar o programa e o cuidado com o filho.

Em seu relato, a apresentadora destacou o quanto aguardava esse momento, dizendo: “Sempre mentalizando o dia que esse momento chegaria, meu filho: sua ida para casa. E chegou, graças a Deus”. Ela também fez questão de agradecer às pessoas que a acompanharam nesse período.

Ao encerrar o comunicado, Patrícia elogiou toda a equipe que atendeu Felipe, afirmando que eles se tornaram parte da família. Ela reforçou a importância da corrente de apoio e concluiu que o filho inicia agora uma nova etapa da recuperação, cercado de carinho e força.

