Mãe de Ludmilla curte férias românticas com ex-segurança da filha

Começando a semana em clima de tranquilidade, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, compartilhou fotos de sua viagem com o marido Renato Araújo. O casal escolheu a Ilha de San Andrés, na Colômbia, para aproveitar momentos de descanso e renovação. Nas imagens, a empresária aparece de biquíni, mostrando charme e descontração durante os dias de folga.

Em uma das publicações, Silvana Oliveira refletiu sobre a experiência e comemorou os desafios superados ao viajar. Ela escreveu: “Esses dias aqui em San Andrés têm sido incríveis! Nunca imaginei que conseguiria superar bloqueios e viver experiências tão gostosas!”, destacando a importância das pequenas conquistas na vida.

A empresária completou dizendo que “cada coisinha diferente que superamos faz de nós ainda maiores”, desejando também uma boa semana aos seguidores que acompanham seu conteúdo nas redes.

Casados desde 2021, Silvana Oliveira e Renato Araújo têm uma história curiosa: antes de se tornar seu companheiro, ele trabalhava como segurança da filha dela, até que os dois se aproximaram e iniciaram um relacionamento que segue firme até hoje.

