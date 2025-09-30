Ludmilla recebe multa por pilotar jet ski sem colete salva-vidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A cantora Ludmilla aproveitou dias de lazer em Angra dos Reis pilotando um jet ski, mas o momento acabou resultando em problemas. Ela foi multada pela Capitania dos Portos devido a irregularidades cometidas durante o passeio.

Segundo informações do colunista Andrei Lara, do jornal O Dia, a artista conduzia o veículo sem usar colete salva-vidas e também sem habilitação náutica. O documento oficial classificou as duas falhas como graves.

Veja também: Gabriel David esclarece polêmica com Ludmilla e saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

Infrações e possíveis valores

A legislação vigente, Lei 9.537/97, prevê multas que variam entre R$ 40 e R$ 2,2 mil por infração. Nesse caso, as penalidades podem alcançar R$ 4,4 mil. O valor final ainda será decidido por uma autoridade responsável, após análise do processo.

Em suas redes sociais, Ludmilla compartilhou um vídeo no qual aparece conduzindo o jet ski com uma mão e filmando com o celular. Na legenda, escreveu: “Angra é diferente”.

O post Ludmilla recebe multa por pilotar jet ski sem colete salva-vidas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.