Gabriel David esclarece polêmica com Ludmilla e saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor

Gabriel David se manifestou em torno das recentes especulações em torno de uma desavença que teria tido com Ludmilla, que veio à tona na imprensa após a saída a esposa da cantora, Brunna Gonçalves, do posto de musa da Beija-Flor, no carnaval do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao portal LeoDias, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), destacou que a cantora sempre esteve muito próxima, e negou que a artista teria recusado um convite para cantar no casamento dele com a atriz Giovanna Lancellotti.

“Lud é uma grande amiga, uma das melhores que eu tenho. Nunca existiu esse convite para cantar no casamento. Pelo contrário, ela seria madrinha, mas a data coincidiu com o período de planejamento em torno da Zuri”, explicou Gabriel David, qur também acrescentou que entendeu a decisão, reforçando que “a coisa mais importante da vida de alguém são os filhos”.

“Na primeira vez que saiu algo, fui jantar com a Ludmilla e conversamos, estava tudo bem. Minha amizade é com ela. Já com Brunna, a gente apenas se cumprimentou quando nos encontramos, sem tocar no assunto”, disse o empresário, que ainda ressaltou não ter tido influência na saída de Brunna da Beija-Flor.

“Não tenho interferência na Beija-Flor. Quem acompanha de perto sabe disso. Não fui eu quem a convidou”, afirmou ele.

