Músicas de Ludmilla e Charlie Brown Jr. entram no Fortnite

Jogadores poderão usar as músicas de maneira variada no jogo. Novidade foi divulgada pela Epic Games nessa quinta-feira (18). Saiba mais a seguir

Músicas de Ludmilla e da banda Charlie Brown Jr chegam em breve ao Fortnite! A novidade foi divulgada pela Epic Games nessa quinta-feira (18).

As músicas escolhidas são “Cheguei”, de Ludmilla, e “Proibida Pra Mim”, de Charlie Brown Jr.

Os jogadores poderão utilizar as canções de formas variadas, como em apresentações no Festival.



Também será incluída a canção “Mun Rá”, do rapper Sabotage.

O jogo Fortnite está disponível para PC, PlayStation 5, Android, iOS, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Fortnite é um jogo com três modos principais: Battle Royale, Salve o Mundo e Modo Criativo.