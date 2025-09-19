fechar
Celebridades | Notícia

Músicas de Ludmilla e Charlie Brown Jr. entram no Fortnite

Jogadores poderão usar as músicas de maneira variada no jogo. Novidade foi divulgada pela Epic Games nessa quinta-feira (18). Saiba mais a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/09/2025 às 16:40 | Atualizado em 19/09/2025 às 16:52
Fortnite terá músicas de Ludmilla e Charlie Brown Jr
Fortnite terá músicas de Ludmilla e Charlie Brown Jr - Reprodução/Redes Sociais/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Músicas de Ludmilla e da banda Charlie Brown Jr chegam em breve ao Fortnite! A novidade foi divulgada pela Epic Games nessa quinta-feira (18).

As músicas escolhidas são “Cheguei”, de Ludmilla, e “Proibida Pra Mim”, de Charlie Brown Jr.

Os jogadores poderão utilizar as canções de formas variadas, como em apresentações no Festival.


Também será incluída a canção “Mun Rá”, do rapper Sabotage.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O jogo Fortnite está disponível para PC, PlayStation 5, Android, iOS, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Fortnite é um jogo com três modos principais: Battle Royale, Salve o Mundo e Modo Criativo.

Leia também

Ludmilla prepara homenagem à filha Zuri em show no The Town
FAMOSOS

Ludmilla prepara homenagem à filha Zuri em show no The Town
Ludmilla lança "Cam Girl", parceria com Victoria Monét, vencedora do Grammy
Música

Ludmilla lança "Cam Girl", parceria com Victoria Monét, vencedora do Grammy

Compartilhe

Tags