Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram cliques em família no mesversário de Zuri
Clique aqui e escute a matéria
A terça-feira foi marcada por um momento especial na família de Ludmilla, 30. A cantora compartilhou fotos da celebração do sexto mesversário de Zuri, fruto de sua relação com Brunna Gonçalves, 33. As duas prepararam uma festa simples e colorida, inspirada em arco-íris, para comemorar a data. Na legenda, a artista resumiu o clima do momento escrevendo “Família”.
O trio apareceu vestido de branco, destacando ainda mais a tranquilidade de Zuri nos registros publicados. Entre os comentários, famosos e fãs se encantaram. Nicole Bahls reagiu dizendo: “Que bonequinha, meu Deus, que boazinha”. Jojo Todynho escreveu apenas “Zuzu”, enquanto seguidores elogiaram a semelhança entre mãe e filha, brincando: “A Brunna pariu a Ludmilla”.
Para acompanhar as fotos, Ludmilla escolheu a faixa Paraíso, presente em seu novo álbum de R&B e dedicada à esposa e à filha. A comemoração ocorreu na sexta-feira (14), data exata do nascimento da pequena nos Estados Unidos.
O casal explicou que Brunna engravidou por fertilização in vitro, utilizando o método ROPA, em que o óvulo de Ludmilla é fertilizado e implantado no útero da bailarina.
O post Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram cliques em família no mesversário de Zuri foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.