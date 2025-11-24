Influencer viraliza ao fazer o marido de ‘corno’ no OnlyFans e revela: “Tem famoso assistindo tudo”
A influencer Gisa Custolli está faturando alto no OnlyFans e o motivo tem deixado o público bastante curioso. Na plataforma, ela tem feito o marido, Yuri Ottoline, de ‘corno’. Ou seja, a musa grava conteúdos se relacionando com outros homens enquanto o marido assiste tudo.
“Meu marido descobriu que gosta de me ver com outros caras. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim”, declarou Gisa.
De acordo com a jovem, essa situação também vem despertando a atenção de alguns homens famosos. “Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor, ex-BBB e até um humorista da TV. O ex-BBB vou revelar em breve, vamos gravar juntos. Meu marido fez o convite para ele, inclusive”, garantiu.
A atitude ousada do casal está gerando um ganho mensal de aproximadamente R$ 45 mil. Além disso, Gisa captura momentos espontâneos em lugares públicos e atende aos desejos dos seus fiéis assinantes.
“Me pedem para ver os pés, para ficar nua estourando bexigas, para mostrar a minha coleção de lingeries e até para me exibindo em lugares proibidos como aeroporto. Gravo de tudo, menos fetiches nojentos”, explicou a influencer.