Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 14/11/2025 às 18:47
A modelo espanhola Neiva Mara compartilhou uma nova foto em seu Instagram e causou euforia entre os fãs. No clique, a musa do OnlyFans aparece toda poderosa, aproveitando o dia de sol para renovar o bronzeado.

Dona de curvas impressionantes, a empresária fitness posou com um biquíni fininho que valorizou ainda mais seu corpão espetacular. Na primeira imagem, ela aparece sentada, esbanjando os seios volumosos. Já na segunda foto, ela abusou da sensualidade e posou com seu bumbum enorme para cima.

https://www.instagram.com/p/CObKV8cHum4/

Na rede social, a publicação sexy de Neiva Mara conquistou a atenção dos internautas e já soma mais de 295 mil curtidas. Além disso, os fãs, amigos e admiradores da musa também marcaram presença nos comentários do post, com muitos elogios quentes.

“Você acabou de tornar o meu dia melhor com este post, baby”, “Deusa, divina, preciosa”, “Nossa, você é uma obra-prima tão incrivelmente deslumbrante, tão doce, querida”, “Sensacional”, “Quanta sensualidade”, foram algumas das reações.

