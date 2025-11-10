De biquíni vermelho, Ticiane Pinheiro aproveita férias em Miami e recebe elogios
Clique aqui e escute a matéria
A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, deu início às férias nos Estados Unidos e compartilhou com os seguidores momentos de descanso em uma praia de Miami. Usando um biquíni vermelho, Tici posou sob o sol e recebeu uma chuva de elogios pela boa forma e simpatia.
Nos comentários, muitos destacaram a boa forma e o carisma da apresentadora. “Linda como sempre”, escreveu uma fã. “Beleza natural e elegância em cada clique”, elogiou outra. Houve ainda quem comentasse que Tici “parece ficar mais jovem a cada ano”, reforçando o quanto a comunicadora continua conquistando o público com sua simpatia e vitalidade.
Antes de embarcar para os EUA, a comunicadora fez uma rápida viagem ao Rio de Janeiro para visitar o marido, Cesar Tralli, que recentemente passou a morar na cidade após assumir a bancada do Jornal Nacional. Apesar da distância, o casal, que é pai de Manuella, de 6 anos, mantém a rotina de encontros nos fins de semana.
Em entrevista recente, Ticiane contou que a nova fase traz orgulho e saudade. “É uma alegria muito grande, mas o coração fica apertado. A gente está acostumado a estar junto todos os dias, e agora vai ser só aos finais de semana”, disse a apresentadora.
O post De biquíni vermelho, Ticiane Pinheiro aproveita férias em Miami e recebe elogios foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.