Mel Maia compartilha fotos de biquíni para mostrar sua coleção moda praia e namorado lutador elogia: “Perfeição”

A atriz Mel Maia encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos de biquíni na última quinta-feira (6). Nos cliques, feitos em uma praia do Rio de Janeiro, ela aparece curtindo um dia típico de carioca: comendo milho e tomando mate gelado à beira-mar.

As imagens fazem parte da divulgação de sua nova coleção de moda praia, criada em parceria com uma marca especializada no segmento. As peças destacam o estilo leve e o carisma da artista, que atualmente se divide entre os compromissos de divulgação da série Os Donos do Jogo, da Netflix.

Nos comentários, Mel recebeu inúmeros elogios dos fãs e amigos, incluindo uma mensagem especial do namorado, o lutador de boxe Luan Medeiros, que escreveu: “Que perfeição!”. O casal está junto desde fevereiro, quando se aproximou durante as aulas de boxe da atriz.

Antes do relacionamento atual, Mel havia vivido um romance com o português João Maria Ferreira, que durou pouco mais de um ano. Agora, em nova fase pessoal e profissional, ela segue mostrando confiança, autenticidade e estilo em cada aparição.

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

Mel Maia (Foto: Reprodução/Instagram)

