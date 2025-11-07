fechar
Após brilhar na série Tremembé, Marina Ruy Barbosa aparece de biquíni nas redes sociais e conquista elogios

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/11/2025 às 16:32
Após o sucesso na série Tremembé, Marina Ruy Barbosa voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar fotos de biquíni em um cenário de praia. A atriz, de 30 anos, surgiu com o novo visual loiríssimo e legendou as imagens com a frase “o verão pede”, celebrando o clima ensolarado.

Nos comentários, fãs e amigos famosos não pouparam elogios. Angélica reagiu com um emoji de coração apaixonado, Mônica Martelli deixou um foguinho e Leo Jaime escreveu “tô te vendo”. Entre os internautas, os comentários variaram entre “inspiração sempre”, “beleza surreal” e “que maravilhosa”.

O momento leve contrasta com a intensidade de sua atuação em Tremembé, série que retrata os bastidores do chamado “presídio dos famosos”. Na produção, Marina interpreta Suzane von Richthofen, papel que exigiu preparo emocional e pesquisa profunda.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que mergulhar na personagem foi um desafio: “A gente precisa lidar com temas muito sensíveis, mas, como artista, é um presente interpretar alguém com tantas camadas e nuances.”

Entre o brilho das telas e o charme natural fora delas, Marina mostra que sabe equilibrar intensidade e leveza, tanto na arte quanto na vida.

