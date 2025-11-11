Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma
Clique aqui e escute a matéria
A meia-campista Gaby Soares, de 30 anos, que atualmente defende o Cruzeiro, surpreendeu os fãs ao anunciar a criação de um perfil no OnlyFans. Diferente do conteúdo normalmente associado à plataforma, a jogadora optou por oferecer acesso gratuito voltado exclusivamente à sua rotina esportiva, mostrando bastidores de treinos, jogos e momentos da carreira.
A decisão, segundo a assessoria de Gaby, faz parte de uma estratégia de branding pessoal, com o objetivo de aproximar os torcedores e valorizar o trabalho das atletas do futebol feminino. Em suas redes sociais, ela tem divulgado o novo projeto de forma sutil, marcando o nome de usuário do OnlyFans em publicações recentes.
Na biografia do Instagram, Gaby reforça a proposta ao se apresentar como “Athlete” e destacar o perfil esportivo da conta. Até a manhã desta terça-feira (11), ela já havia publicado 17 fotos e um vídeo.
“Aqui só compartilho meu dia a dia, dias de treino e jogos”, diz a mensagem fixada no perfil da jogadora, que renovou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027.
O post Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.