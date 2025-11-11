fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 17:08
Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma
Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A meia-campista Gaby Soares, de 30 anos, que atualmente defende o Cruzeiro, surpreendeu os fãs ao anunciar a criação de um perfil no OnlyFans. Diferente do conteúdo normalmente associado à plataforma, a jogadora optou por oferecer acesso gratuito voltado exclusivamente à sua rotina esportiva, mostrando bastidores de treinos, jogos e momentos da carreira.

A decisão, segundo a assessoria de Gaby, faz parte de uma estratégia de branding pessoal, com o objetivo de aproximar os torcedores e valorizar o trabalho das atletas do futebol feminino. Em suas redes sociais, ela tem divulgado o novo projeto de forma sutil, marcando o nome de usuário do OnlyFans em publicações recentes.

Na biografia do Instagram, Gaby reforça a proposta ao se apresentar como “Athlete” e destacar o perfil esportivo da conta. Até a manhã desta terça-feira (11), ela já havia publicado 17 fotos e um vídeo.

“Aqui só compartilho meu dia a dia, dias de treino e jogos”, diz a mensagem fixada no perfil da jogadora, que renovou contrato com o Cruzeiro até o fim de 2027.

Perfil de Gaby Soares no OnlyFans (Foto: Reprodução/OnlyFans)

O post Gaby Soares, jogadora do Cruzeiro, cria perfil no OnlyFans e disponibiliza acesso gratuito na plataforma foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Musa eleita “a mais gostosa do Brasil”, Mari Reis revela seguro milionário das partes íntimas
Mari Reis

Musa eleita “a mais gostosa do Brasil”, Mari Reis revela seguro milionário das partes íntimas
Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço
Famosas de biquíni

Neiva Mara, musa do OnlyFans, renova o bronzeado com seu menor biquíni e mostra corpaço

Compartilhe

Tags