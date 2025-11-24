Giullia Buscacio revela desafios nas cenas de sexo com Marcello Novaes: “Me preocupava”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Giullia Buscacio atualmente integra o elenco de Arcanjo Renegado, cuja quarta temporada está disponível no Globoplay, e interpreta Tay, personagem que se envolve com drogas e também protagoniza cenas quentes com Lincoln, personagem de Marcello Novaes.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz confessou que acha graça a suposição que as sequências mais difíceis da série tenham sido as de sexo com o ator.

“Me preocupava”

“Isso é algo natural, as pessoas se relacionam. Acho que, para contar uma história de um casal, seja de amor ou de tesão, a gente precisa entrar nesse lugar do sexo. Quando comentei que me preocupava que meus pais assistissem a certas cenas, era muito mais por me ver em um registro de sofrimento”, declarou Giullia Buscacio.

Para a trama, a atriz contou que precisou até encarar uma cena de overdose após um processo intenso de estudo para Arcanjo Renegado. “Foi difícil achar referências. Vi alguns filmes sobre o tema. Poucas pessoas sobrevivem a algo tão extremo. Tive que construir tudo no meu corpo, no meu entendimento. É um tema delicado e eu queria fazer com responsabilidade”, disse.

VEJA MAIS: Giullia Buscacio revela bastidores das cenas de sexo com Xamã em nova série da Netflix

O post Giullia Buscacio revela desafios nas cenas de sexo com Marcello Novaes: “Me preocupava” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.