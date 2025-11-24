fechar
Giullia Buscacio revela desafios nas cenas de sexo com Marcello Novaes: “Me preocupava”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/11/2025 às 9:13
Giullia Buscacio atualmente integra o elenco de Arcanjo Renegado, cuja quarta temporada está disponível no Globoplay, e interpreta Tay, personagem que se envolve com drogas e também protagoniza cenas quentes com Lincoln, personagem de Marcello Novaes.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz confessou que acha graça a suposição que as sequências mais difíceis da série tenham sido as de sexo com o ator.

“Me preocupava”

“Isso é algo natural, as pessoas se relacionam. Acho que, para contar uma história de um casal, seja de amor ou de tesão, a gente precisa entrar nesse lugar do sexo. Quando comentei que me preocupava que meus pais assistissem a certas cenas, era muito mais por me ver em um registro de sofrimento”, declarou Giullia Buscacio.

Para a trama, a atriz contou que precisou até encarar uma cena de overdose após um processo intenso de estudo para Arcanjo Renegado. “Foi difícil achar referências. Vi alguns filmes sobre o tema. Poucas pessoas sobrevivem a algo tão extremo. Tive que construir tudo no meu corpo, no meu entendimento. É um tema delicado e eu queria fazer com responsabilidade”, disse.

VEJA MAIS: Giullia Buscacio revela bastidores das cenas de sexo com Xamã em nova série da Netflix

