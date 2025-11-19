Marcello Novaes surge sem roupa em selfie ousada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim, nesta terça-feira (18), apareceu sem roupa, em uma selfie ousada em seu perfil nas redes sociais. O global ainda mostrou uma tatuagem na virilha, só aumentando o frisson.

“Esse homem só melhora… Quanto mais passa o tempo, mais gato fica”, “O zoom cantou bonito né?”, “Ele não é inocente”, “Envelhece nunca”, “Quero ser assim quando crescer”, foram alguns comentários.

Recentemente, Marcello Novaes comentou o real motivo de não ler as inúmeras mensagens privadas que recebe em suas redes. “Não vejo o que escrevem sobre mim nem para mim. É que uma vez eu ganhei uma crítica infundada, que me deixou muito triste”, contou ao jornal Extra.

“Eu recebi uma crítica tão agressiva, tão pesada, de um seguidor… Fiz aquilo com a melhor das intenções, mas fui atacado, chamado de criminoso. A partir desse dia, eu fiquei muito mais cauteloso. Decidi que não leria mais o que escrevem sobre mim ali”, relembrou o ator, que desde então passou a ser mais cauteloso: “Eu recebo muitos elogios, graças a Deus, e sei que há muita gente torcendo por mim. Mando um beijo carinhoso para todos esses. Estou com eles de alma, mas prefiro não tomar conhecimento das mensagens”, desabafou.