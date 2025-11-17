5 famosos que já tiveram vídeos de sexo vazados na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ser famoso é o sonho de muitas pessoas. No entanto, a fama muitas vezes é o verdadeiro pesadelo para algumas celebridades, principalmente quando se tem a vida íntima exposta na internet. Alguns famosos, por exemplo, resolveram gravar o momento de intimidade e acabaram tendo os vídeos de sexo vazados na web.

Entre esses, alguns se pronunciaram sobre os vazamentos e apesar da exposição, levaram numa boa. Já outros, optaram por fingir que nada aconteceu e seguiram suas vidas sem mencionar a eventualidade. Pensando nisso, nós do Observatório dos Famosos separamos uma lista com 5 famosos que já tiveram seus vídeos de sexo vazados na web. Confira:

Kim Kardashian

Em 2007, a empresária e socialite, teve um vídeo erótico de sexo caseiro com o ex-namorado Willie “Ray J” Norwood, vazado na internet. A fita em questão, foi gravada pelo ex-casal em 2002, para celebrar o aniversário de 23 anos da famosa. No entanto, o vídeo vazou somente cinco anos depois, quando foi lançado o reality da família. Na época, Kim Kardashian confessou que tomou êxtase durante a gravação do sexo.

Kim Kardashian (Foto: Reprodução/Instagram)

Pamela Anderson e Tommy Lee

Antes mesmo da internet se tornar o que é hoje, o ex-casal polêmico Pamela Anderson e Tommy Lee tiveram um vídeo de sexo vazado em 1998. A história por trás do vazamento, diz que a fita foi roubada da casa deles em Malibu, por um eletricista. A trama real, inclusive, ganhará uma série estrelada por Lily James e Sebastian Stan.

Ambos já comentaram sobre a sex tape em entrevistas. Para o “Watch What Happens Live“, a atriz tentou minimizar a situação, dizendo que não considera o vídeo uma sex tape. “Aquilo não era uma sex tape. Era uma compilação de férias onde estávamos nus.” Já o baterista, fez uma declaração ao jornal The Guardian, em 2009: “Eu não entendo por que as pessoas sentem que precisam ver aquilo.”, disparou.

Pamela Anderson e Tommy Lee (Foto: Reprodução)

MC Hariel

O funkeiro famoso, também já teve um vídeo íntimo vazado na web. Na ocasião, o vazamento ocorreu através de seu próprio Instagram, que segundo ele, foi hackeado na época. “Galera, me hackearam, já consegui puxar de volta. Postaram vídeos que eu nem sabia da existência. Peço a todos que não fiquem propagando mensagem de pessoas que querem destruir a gente. Por favor, eu tenho minha família, minha mãe, minhas irmãs, tenho meu lado pessoal, peço que não fiquem propagando”, declarou ele na época.

MC Hariel (Foto: Reprodução/Instagram)

Paris Hilton

Um vídeo íntimo gravado em 2001 da famosa, veio à público em 2004 e resultou na indenização de US$ 30 milhões para a Paris. Na ocasião, seu ex-namorado Rick Solomon, foi o responsável pelo vazamento. Em entrevista recente à revista Viny Fair, a socialite contou que tudo isso ainda gera gatilhos psicológicos a ela.

“Isso sempre será algo que vai me machucar para o resto da minha vida”, contou. “As pessoas foram tão malvadas sobre isso comigo na época em que aconteceu. O modo como falaram sobre mim, ter que diariamente ver certas coisas, e tudo com minha família. Eu chorava todos os dias”, relembrou Paris Hilton, que na época tinha apenas 20 anos.

Paris Hilton (Foto: Reprodução/Instagram)

Peyton Meyer

Ator conhecido por seu personagem Lucas Friar na série teen ‘Garota Conhece o Mundo’, da Disney, também teve um vídeo de sexo com a namorada, vazado nas redes sociais. Internautas, inclusive, acusam o artista de ter divulgado o vídeo propositalmente para se autopromover. No entanto, ele não se pronunciou sobre o ocorrido.

Peyton Meyer (Foto: Reprodução/Netflix)

Vale lembrar que, alguns famosos usuários do OnlyFans, também já tiveram vídeos íntimos fazendo sexo, vazados na web. Como é o caso do ex-BBB Wagner Santiago, que teve um vídeo recebendo beijo grego exposto. Além dele, o rapper Tyga já apareceu transando em inúmeros vídeos vazados da plataforma de conteúdos adultos.

