Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, surge pelado em foto e anuncia estreia em plataforma de conteúdo adulto
Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, chamou atenção ao aparecer completamente pelado em uma foto publicada no X. Além disso, ele aproveitou o post para confirmar sua entrada no universo do conteúdo adulto e revelar que já abriu um perfil na Privacy.
Na nova página, o influenciador promete mostrar materiais exclusivos e reforça a imagem de índio da Amazônia, como descreve na própria bio. Ele também lembra a trajetória como modelo internacional, ex-jogador e participante de realities como A Fazenda e vencedor do Power Couple Brasil.
O acesso ao conteúdo sai por R$ 79,90 mensais, valor que libera fotos e vídeos sensuais produzidos especialmente para assinantes. Dessa forma, Marcelo amplia sua atuação nas redes e aposta em um novo formato para se conectar ao público.
A novidade surge anos após o fim do casamento com Nicole, encerrado em 2021. Desde então, ele segue construindo uma fase independente e mais direta com seus seguidores.
