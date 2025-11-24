Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A influenciadora Andressa Urach, de 38 anos, voltou a comentar encontros antigos durante sua participação no quadro “Quem você levaria e quem você não levaria para a banheira”, do podcast Sem Filtro, apresentado por Luiza Ambiel. Sem rodeios, ela contou que se decepcionou com Neymar, de 33, e com Jesus Luz, de 38, ao relembrar momentos íntimos que, segundo ela, terminaram rápido e sem qualquer satisfação.

Durante a conversa, Andressa disse que o desempenho dos dois ficou longe do que esperava e ressaltou que, na época, muitos homens não demonstravam preocupação com o prazer feminino. Ela ainda citou que os encontros aconteceram há muitos anos, período em que havia menos debate sobre intimidade, menos acesso à informação e pouca disposição para escutar as parceiras.

“Eu já fiquei com ele e ele foi um coelhinho também, foi muito rápido. Ele é lindo, maravilhoso, querido… mas foi muito rápido. O Jesus foi pior que o Neymar ainda. O Neymar ainda deu umas duas pedaladas. O Jesus só deu uma. Fiquei decepcionada. Eu nada. Fui embora puta, com dor de cabeça. Triste”, relembrou.

Ao longo da dinâmica, a influenciadora comentou diferenças de comportamento, comparou reações e apontou que alguns parceiros pareciam focar apenas em si mesmos. Andressa também afirmou que a falta de diálogo influenciava o clima e deixava as situações ainda mais frustrantes. A entrevista completa vai ao ar nesta terça-feira (25), às 19h, no canal do podcast Sem Filtro no YouTube.

O post Andressa Urach recorda dois famosos que a decepcionaram na hora do sexo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.