fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Rainer Cadete surge pelado em fotos e anima seguidores: ‘Delícia’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/11/2025 às 10:21
Rainer Cadete surge pelado em fotos e anima seguidores: ‘Delícia’
Rainer Cadete surge pelado em fotos e anima seguidores: ‘Delícia’ - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Rainer Cadete, o Celso de Êta Mundo Melhor!, apareceu pelado em cliques compartilhados em seu perfil nas redes sociais. Com o peitoral peludo à mostra, o galã mostrou até o bumbum.

“Delícia”, “Que homem mais lindo, como é possível?”, “Que espetáculo”, “Meu ator preferido”, “Ele não é inocente”, “A estética corporal também é uma forma de comunicação. E, sinceramente, você comunica muito bem”, “Perfeito demais”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Grávida, Lore Improta exibe coxas musculosas em ensaio da Viradouro

Não é a primeira vez que o ator sensualiza nas redes sociais. Recentemente, o galã mostrou o peitoral farto na praia, também causando comentários ousados dos seguidores.

Rainer Cadete já tem um novo trabalho quando acabar Êta Mundo Melhor!. Ele está confirmadíssimo na nova novela das nove de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, mais uma parceria dele com o autor.

Rainer Cadete. Foto: Reprodução/ Instagram
Rainer Cadete. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Rainer Cadete surge pelado em fotos e anima seguidores: ‘Delícia’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Queridinho de Walcyr Carrasco, Rainer Cadete é confirmado em nova novela do autor
Êta Mundo Melhor!

Queridinho de Walcyr Carrasco, Rainer Cadete é confirmado em nova novela do autor
Marcello Novaes surge sem roupa em selfie ousada
Dona de Mim

Marcello Novaes surge sem roupa em selfie ousada

Compartilhe

Tags