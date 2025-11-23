Rainer Cadete surge pelado em fotos e anima seguidores: ‘Delícia’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rainer Cadete, o Celso de Êta Mundo Melhor!, apareceu pelado em cliques compartilhados em seu perfil nas redes sociais. Com o peitoral peludo à mostra, o galã mostrou até o bumbum.

“Delícia”, “Que homem mais lindo, como é possível?”, “Que espetáculo”, “Meu ator preferido”, “Ele não é inocente”, “A estética corporal também é uma forma de comunicação. E, sinceramente, você comunica muito bem”, “Perfeito demais”, foram alguns comentários.

Não é a primeira vez que o ator sensualiza nas redes sociais. Recentemente, o galã mostrou o peitoral farto na praia, também causando comentários ousados dos seguidores.

Rainer Cadete já tem um novo trabalho quando acabar Êta Mundo Melhor!. Ele está confirmadíssimo na nova novela das nove de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, mais uma parceria dele com o autor.

Rainer Cadete. Foto: Reprodução/ Instagram

Rainer Cadete. Foto: Reprodução/ Instagram

