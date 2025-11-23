Lembra dela? Susana Werner revela por que abandonou a carreira de atriz no auge

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Susana Werner, que ficou conhecida por ter feito trabalhos na Globo como atriz e apresentadora, está longe das telinhas há cerca de 18 anos. Apesar do sucesso e prestígio conquistado entre a década de 1990 e 2000, a atriz relembrou a época.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a influenciadora digital admitiu que, antes do seu casamento com o ex-goleiro Julio César, com quem selou a união em 2002, ela acreditou ter vivido uma realidade alternativa na TV.

“Na época, eu estava tão no auge… Fazia novela na Globo, apresentava programas na SporTV. Tinha dois contratos com a casa e ainda me colocaram para apresentar à tarde o Você Decide. Eu estava na televisão de manhã, à tarde e à noite. Foi quando conheci o Júlio César”, relembrou Susana Werner. Apesar disto, a atriz afirmou que suas prioridades mudaram, e que não cogita seu retorno.

“Minha vida era puxada, mas muito gostosa. Hoje não sinto falta, acho que foi uma fase boa, mas não troco a vida que tenho. Tenho muita gana de empreender mais e mais, gosto”, declarou ela.

VEJA MAIS: Amor ou dinheiro? Susana Werner diz o que prefere em post inusitado

O post Lembra dela? Susana Werner revela por que abandonou a carreira de atriz no auge foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.