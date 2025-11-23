De biquíni, Mariana Ximenes exibe corpo de ‘boneca’ em cachoeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mariana Ximenes, atriz, na última quinta-feira (20), apareceu de biquíni e aproveitou todas em um banho de cachoeira. A global mostrou o corpo escultural e acumulou elogios.

“Gata demais, Mari. Incrível como tudo relacionado a cachoeira me lembra você”, “Maravilhosa”, “Lindíssima”, “Deusa suprema”, “Lindamente”, “Linda demais”, “Musa”, “Belíssima”, “Espetáculo da beleza”, foram alguns comentários.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a atriz está confirmada na próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida. Não é a primeira vez que Mariana trabalha com o ator. Ela já participou de A Padroeira (2001)e Chocolate com Pimenta (2003), em que viveu a icônica Ana Francisca.

Mariana Ximenes acumula mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. A última novela da atriz na Globo foi Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

Mariana Ximenes. Foto: Reprodução/ Instagram

