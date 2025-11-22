Tati Minerato puxa biquíni de fita e exibe marquinha sexy do bronzeado
Clique aqui e escute a matéria
Tati Minerato chamou atenção nas redes sociais ao exibir o resultado de uma nova sessão de bronzeamento. Em um vídeo publicado na sexta-feira (21), a musa da Grande Rio puxou o biquíni de fita e mostrou a marquinha marcada, celebrando o visual que costuma manter para a temporada de Carnaval.
Mostrando o corpo definido, Tati contou que sua rotina de treinos é movida por prazer e não por cobrança. Adepta de musculação e crossfit, ela destacou que a constância vem da paixão pelos exercícios. Segundo a influenciadora, manter o condicionamento físico é essencial para enfrentar o ritmo intenso da Avenida, onde resistência e energia fazem diferença.
Além da rotina de treinos e da alimentação equilibrada, Tati também aposta em procedimentos estéticos. Entre eles, afirma que a harmonização de glúteos foi uma das técnicas que mais ajudou a aprimorar seu contorno corporal. Com dedicação, tecnologia e disciplina, ela segue firme na preparação para brilhar no próximo Carnaval.
O post Tati Minerato puxa biquíni de fita e exibe marquinha sexy do bronzeado foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.