Lana Rhoades, ex-atriz pornô, exibe bumbum avantajado em foto na natureza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lana Rhoades, ex-atriz pornô, encantou os fãs com sua belíssima foto em meio à natureza. O clique foi feito durante viagem da famosa para Maui, uma ilha no Hawaii.

No registro ousado, a influenciadora posou de costas, usando um maiô estampado, deixando em destaque seu bumbum avantajado e as belas curvas.

Lana Rhoades (Foto: Reprodução/Instagram)

Lana Rhoades revela date ruim com jogador famoso

Em 2021, Lana Rhoades revelou durante seu podcast, o ‘date ruim’, que teve com um jogador de basquete famoso da NBA. A ex-atriz pornô não citou o nome do astro, mas deu alguns detalhes do encontro.

“O cara que me convidou também convidou uma das outras garotas. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de o cara me convidar e também convidar outra mulher como uma ‘opção de reserva’”, contou Lana.

De acordo com Lana, o jogador era “muito sério” e não falava muito. Diante disso, ela decidiu ir embora antes do jantar terminar. “Fui embora antes do jantar acabar. Eu não quero ser má, mas ele não falava nada. Eu perguntava pra ele sobre o que ele gostava, e ele apenas dizia que não tinha opiniões sobre nada, e ele estava muito sério. Ele não foi interessante o suficiente pra mim”, concluiu.

VEJA MAIS: Lana Rhoades, ex-atriz pornô, deixa parte dos seios livres em foto caseira

O post Lana Rhoades, ex-atriz pornô, exibe bumbum avantajado em foto na natureza foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.