Sheron Menezzes surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ chama atenção

Sheron Menezzes, atriz, apareceu de biquíni em uma galeria de fotos compartilhada em seu perfil nas redes sociais. A estrela mostrou o corpo de ‘boneca’, em uma paisagem deslumbrante. Os elogios foram inevitáveis.

“Linda demais”, “É uma sereia”, “Linda demais”, “Maravilhosa demais”, “Perfeita”, “Charmosa”, “Que naturalidade perfeita”, “Diva, nós te amamos”, “Você é muito linda”, foram alguns comentários.

Recentemente, a atriz surpreendeu os fãs ao aparecer em uma participação especial em Dona de Mim, trama de Rosane Svartman. Sheron reviveu a protagonista de Vai na Fé, Sol, em um evento da empresa Boaz.

Mas nem tudo são flores. Em agosto, Sheron Menezzes lamentou a morte do irmão, Draiton, de apenas 36 anos. A atriz fez um forte desabafo nas redes sociais e comoveu os fãs.

Sheron Menezzes. Foto: Reprodução/ Instagram

Sheron Menezzes. Foto: Reprodução/ Instagram

