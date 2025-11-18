fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Pocah exibe novos registros de biquíni após término e compartilha reflexão nas redes

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 18:00
Pocah exibe novos registros de biquíni após término e compartilha reflexão nas redes
Pocah exibe novos registros de biquíni após término e compartilha reflexão nas redes - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Recém-solteira, Pocah atualizou o feed com um álbum de fotos que reuniu momentos simples do dia a dia. Ela mostrou a ida à praia, a rotina na academia e um passeio descontraído dentro do carro. Além disso, a cantora apareceu ao lado da família e de amigas como Giovanna Lancellotti e Bruna Griphao.

O post chegou uma semana após o fim do noivado com Ronan Souza, com quem ela esteve por seis anos. Por isso, a publicação ganhou ainda mais destaque entre os seguidores.

As imagens exibiram a artista de biquíni curtindo o sol e renovando as energias. Assim, a reflexão “o que é a vida?” marcou o momento e gerou muitas reações carinhosas.

O álbum destacou uma fase de reorganização e autocuidado. Mesmo com a mudança na vida pessoal, Pocah mostrou leveza, proximidade com as pessoas queridas e disposição para seguir em frente.

O post Pocah exibe novos registros de biquíni após término e compartilha reflexão nas redes foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Lana Rhoades, ex-atriz pornô, exibe bumbum avantajado em foto na natureza
Famosas de biquíni

Lana Rhoades, ex-atriz pornô, exibe bumbum avantajado em foto na natureza
Sheron Menezzes surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ chama atenção
Dona de Mim

Sheron Menezzes surge de biquíni e corpo de ‘boneca’ chama atenção

Compartilhe

Tags