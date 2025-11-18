Pocah exibe novos registros de biquíni após término e compartilha reflexão nas redes
Recém-solteira, Pocah atualizou o feed com um álbum de fotos que reuniu momentos simples do dia a dia. Ela mostrou a ida à praia, a rotina na academia e um passeio descontraído dentro do carro. Além disso, a cantora apareceu ao lado da família e de amigas como Giovanna Lancellotti e Bruna Griphao.
O post chegou uma semana após o fim do noivado com Ronan Souza, com quem ela esteve por seis anos. Por isso, a publicação ganhou ainda mais destaque entre os seguidores.
As imagens exibiram a artista de biquíni curtindo o sol e renovando as energias. Assim, a reflexão “o que é a vida?” marcou o momento e gerou muitas reações carinhosas.
O álbum destacou uma fase de reorganização e autocuidado. Mesmo com a mudança na vida pessoal, Pocah mostrou leveza, proximidade com as pessoas queridas e disposição para seguir em frente.
