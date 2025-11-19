fechar
De biquíni, Thaila Ayala se pendura em ávore e brinca: “Instagram X realidade”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/11/2025 às 16:58
Thaila Ayala compartilhou novos momentos da viagem ao Ceará e divertiu os seguidores. A atriz apareceu de biquíni preto, com saia listrada e óculos escuros, enquanto aproveitava a área externa do resort de luxo onde ficou hospedada. Ela se pendurou em uma árvore e posou no balanço do local. O clima leve marcou a publicação.

A artista participou de um retiro durante a estadia e mostrou que o passeio rendeu boas lembranças. Ela postou duas fotos e brincou com o contraste entre expectativa e realidade. “Instagram x Realidade”, escreveu Thaila ao comparar as imagens. E acrescentou: “É mais ou menos assim”.

Os comentários surgiram rapidamente e mostraram o carinho do público. Seguidores elogiaram a beleza da atriz e destacaram o bom humor dos registros. “Muito linda”, escreveu um fã empolgado. Outros chamaram atenção para a espontaneidade das fotos. As reações mantiveram o clima positivo do post.

Mãe de Francisco e Tereza, fruto do relacionamento com Renato Góes, Thaila também exibiu paisagens paradisíacas da região. Ela caminhou pela praia, curtiu o mar e compartilhou detalhes da rotina no litoral cearense. A viagem uniu descanso, diversão e conexão com a natureza. O resultado encantou quem acompanha a artista nas redes.

Thaila Ayala (Foto: Reprodução/Instagram)
