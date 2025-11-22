Vai se candidatar? Jojo Todynho fala sobre seu futuro na política
Durante uma publicação recente nas redes sociais, Jojo Todynho surpreendeu ao afirmar que não pretende mais disputar as eleições do próximo ano. A influencer, que chegou a considerar seguir carreira política, explicou que sua decisão reflete uma mudança de prioridades e a necessidade de valorizar sua própria tranquilidade e autonomia.
Ela foi direta ao comentar o tema, afirmando: “Eu não tenho pretensão, muito menos vontade, de entrar para a política. O futuro a Deus pertence. Eu tô em outra jornada da minha vida, e o que eu prezo muito é minha liberdade”. Na sequência, explicou que o ambiente político não combina com seu momento atual: “Não é pra mim. Tô fora, quero não. Quero paz, porque eu sou da guerra”.
Em um vídeo no Instagram, a artista criticou quem assume compromissos que não consegue honrar, dizendo: “Quer me matar é as pessoas prometerem e se comprometerem a fazer algo e não cumprirem”.
Para ela, sinceridade é essencial nas relações. “Não prometa se você sabe que não vai conseguir cumprir”, aconselhou, revelando que prefere sempre ser realista com os outros e consigo mesma.
