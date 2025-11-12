Jojo Todynho explica decisão de deixar faculdade após brigas: “Incomodo as pessoas”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jojo Todynho usou as redes sociais na última segunda-feira (10), e surpreendeu ao ter anunciado que pretende deixar a faculdade que frequenta após uma briga com um colega de classe.

Através dos Stories do Instagram, a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ contou ter procurado a secretaria da instituição para solicitar a transferência para outra unidade, e disse que “incomoda as pessoas”.

“Vim aqui na secretaria dizer que queria sair da faculdade, procurar uma outra unidade. Porque aqui dentro não tenho nenhum tipo de privilégio, não pago diferente. Aqui dentro sou Jordana, não sou Jojo Todynho”, disse ela, que pediu por respeito. “Sou uma boa aluna, tenho boas notas, sou bem-quista pelos meus professores, pelos meus amigos. Acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não um do outro, mas todos nós devemos respeitar”, acrescentou.

Segura de si, Jojo Todynho afirmou que se considera uma “ótima advogada” e que é uma “aluna maravilhosa”. “Eu estou no melhor caminho e serei uma ótima advogada. Fico muito feliz de receber o feedback da aluna maravilhosa que eu sou. Divergências acontecem em qualquer lugar. E aonde estiver, eu prezarei sempre pelo respeito. Porque respeito é bom e todo mundo gosta. Comigo ele jamais será seletivo”, concluiu.

