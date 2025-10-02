Jojo Todynho posa de biquíni após perder 86 kg: ‘Forma como acredito em mim é assustador
Aos 28 anos, Jojo Todynho aproveitou um dia de sol ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves. Usando biquíni fio-dental preto, a cantora exibiu o corpo transformado após perder quase 90 quilos. O resultado veio por meio de cirurgia bariátrica, rotina fitness e alguns procedimentos estéticos.
Na última quinta-feira (2), a artista refletiu em suas redes sociais sobre a mudança de vida. “A forma como eu acredito em mim mesma é assustadora, e é por isso que eu sempre consigo o que quero”, escreveu. Seguidores elogiaram: “Maravilhosa”, disse uma pessoa. “Gata”, comentou outra.
Em entrevista, a estudante de Direito contou: “Eliminei 86 quilos com muito foco, força e fé! Não estou nessa de ficar magérrima, não. Estou buscando saúde, qualidade de vida e disposição para viver tudo que Deus tem para mim”.
A vencedora de A Fazenda realizou a cirurgia bariátrica em agosto de 2023 para tratar obesidade. “Antes da bariátrica, eu estava com 159 quilos. Hoje estou com 73 quilos e tenho 1,50 m de altura. Já é uma vitória gigante!”, revelou. Em publicação recente, refletiu: “Me sinto viva. Quem eu era há 2 anos já não me cabe mais! Mudei em essência, não apenas no físico”.
