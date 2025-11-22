Paolla Oliveira desabafa sobre pressão para ter filhos: ‘Menos mulher’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante participação no programa Angélica ao Vivo, exibido na quinta-feira (20/11), a atriz Paolla Oliveira voltou a abordar a pressão social em torno da maternidade. Questionada sobre como lida com o tema, ela lembrou que já se sentiu desconfortável com a cobrança, mas que hoje encara a questão com tranquilidade e segurança.

A artista recordou momentos difíceis, afirmando: “Eu já passei tanto aperto por não saber o que responder, por ter vergonha de responder, por ficar sem lugar, por achar que eu era menos mulher, menos importante dentro da sociedade por conta disso”. Paolla Oliveira destacou que encontrar apoio em outras mulheres foi fundamental para se sentir menos sozinha.

A atriz ressaltou ainda que 37% das mulheres optam por não ter filhos, reforçando que cada uma deve seguir o próprio caminho. Ela relembrou que congelou óvulos para manter essa decisão em aberto.

Segundo a artista, “Quem sabe da gente é a gente, quem sabe se quer ter filhos ou não, se é a hora, se não é, quantos são… Somos nós. Hoje em dia eu respondo: não sei, tenho possibilidades, eu congelei óvulos”. Finalizando, afirmou que, caso decida não engravidar, “não somos menos importantes por isso”, defendendo o direito de escolha feminina.

