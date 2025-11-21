Mumuzinho revela motivo do rompimento com Dilsinho: “A gente se distanciou”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor Mumuzinho abriu o jogo e chamou atenção ao revelar que observou um afastamento na amizade de longa data com Dilsinho, em virtude de uma situação do passado.

Em entrevista ao podcast Quem é Você Nesse Rolê, o atual técnico do The Voice Brasil, do SBT, contou que os dois reataram a amizade há pouco tempo. “Duas pessoas que se amam e que se gostam às vezes se distanciam, vai muito do momento de cada um. Eu precisava entender o meu momento. Porque às vezes é no lugar de deixar a pessoa ir que as pessoas se encontram”, refletiu.

“A gente se distanciou”

“Com o Dilsinho, a gente se distanciou. Mas há pouco a gente teve um reencontro e conversou. Ele é um cara sensacional, coração gigante, humilde. Eu sou apaixonado por ele e pela família dele”, declarou.

Mumuzinho e Dilsinho, inclusive, já gravaram várias músicas juntos. Entre os sucessos da dupla, estão ‘Confiança’, ‘Fulminante‘ e ‘Passado e Presente’.

