FELÍDIA: Do flerte ao sofrimento, Giana expõe seus dois lados em álbum de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Considerada uma das apostas do pop brasileiro, Giana estreou, nesta última terça-feira (18), seu primeiro álbum de estúdio: FELÍDIA. O disco, que já surge impulsionado pelo hit ‘Segredo Clichê’ e por parcerias de peso com Gustavo Mioto e L7NNON, traz referências estéticas e sonoras dos anos 2000, com uma proposta de trazer seu amadurecimento artístico.

Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, a cantora e compositora revela que este projeto vai além de reunir músicas: é a realização de um sonho. “Esse álbum tem muita verdade e muito sentimento. Todas as músicas escritas, selecionadas, interpretadas foram com muita verdade. Eu realmente queria fazer esse tipo de música”, afirma. Para ela, o disco é, também, o resultado de anos de preparação: “Ralei muito para chegar a esse nível de som. Tivemos que errar bastante até encontrar o que fosse perfeito para esse momento”, ressalta.

Nascida na década que moveu essa inspiração em FELÍDIA, Giana não esconde ter crescido ao som do pop global e com melodias que marcaram época até hoje. Além disto, essas referências marcam sua identidade visual e sonora. “A mescla entre o pop diva e o hip-hop/rap dos anos 2000, passeando pela Britney, Fergie, Black Eyed Peas… Tudo o que eu sempre gostei de ouvir na minha adolescência eu quis trazer na minha versão”, conta.

O mergulho no passado também é repleto de afetividade. Animada, Giana reconhece que algumas faixas carregam diretamente sua juventude. “‘Felídia’ tem muito disso. Pegamos o pop das divas, e nos inspiramos bastante em canções do Ne-Yo e do Mario. Essas foram as principais referências”, explica.

Entre safadeza, flerte e drama

Embora a estética retrô chame a atenção, Giana assegura que o álbum possui um fio emocional, que traz esse paralelo entre sensualidade e vulnerabilidade, que une as faixas. “É uma mistura de safadeza, desejo, flerte, e o meu lado dramático, romântico e de sofrimento. Essas duas fases minhas estão muito presentes no álbum”, explica.

A dualidade destacada pela cantora também surge nas colaborações do disco, como em ‘Vestígios Carnais’, ao qual divide os vocais com Gustavo Mioto, em que a amizade de longa data entre os dois influenciou na construção da canção. “Nossa amizade só teve benefícios. Interpretamos de uma maneira muito sentimental, com muita verdade. O Gustavo adora músicas de sentimento à flor da pele, e eu também. O resultado ficou incrível”, diz Giana.

Gustavo Mioto e Giana (Foto: Divulgação)

Divisor de águas

Com a chegada de seu primeiro álbum, Giana acredita viver um divisor de águas. Ela, que conquistou força nas redes sociais, agora se prepara para consolidar sua presença nos palcos: “Estou muito animada e preparada para lançar esse ‘filho’ no mundo. É só adrenalina e felicidade. Estou ansiosa para saber o que o público vai dizer.”

As expectativas, por sua vez, não se limitam apenas após o lançamento recente. Com o show de estreia marcado para acontecer no Cine Joia, em São Paulo, no próximo dia 27 de novembro, Giana já traça os próximos passos da nova era: “Tem muitas colaborações que ainda quero fazer, a do Gustavo e o L7NNON foram as primeiras, mas quero explorar muito mais nesse mundo da música. Tenho várias outras músicas guardadas para um próximo momento depois desse álbum, também tenho shows para fazer. Estou muito ansiosa”, conclui.

Giana (Foto: Divulgação)

VEJA MAIS: Giana celebra sucesso de ‘Segredo Clichê’ e detalha nova fase de sua carreira: “Chegou a hora”

O post FELÍDIA: Do flerte ao sofrimento, Giana expõe seus dois lados em álbum de estreia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.