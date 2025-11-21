Ex-autor da Globo prepara duas novelas verticais após fracasso em audiência na TV
O autor Gustavo Reiz, cujo contrato chegou ao fim no ano passado na Globo, foi sondado para um novo projeto no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.
Segundo informações do jornal O Globo, o autor escreverá duas novelas verticais para o serviço. A primeira delas, dirigida por Marcelo Zambelli, começará a ser feita em janeiro do ano que vem, cuja produção está a cargo da Formata, também responsável por Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário – cuja estreia ocorrerá no próximo mês de dezembro, e contará com o cantor Gustavo Mioto como um dos protagonistas.
Os microdramas, inclusive, são um fenômeno na China, que produz milhares por ano. Brasil e Estados Unidos também figuram na lista dos maiores consumidores do mundo. De olho nessa tendência de crescimento, a Globo passou a investir nesse tipo de dramaturgia.
Em tempo, Gustavo Reiz, que possui passagem pela Record, fez sua estreia na Globo como autor titular em Fuzuê (2023). A novela, no entanto, é considerada o maior fracasso em audiência do horário das sete em mais de 50 anos.
