fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Coração Acelerado: próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/11/2025 às 7:39
Coração Acelerado: próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais
Coração Acelerado: próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Coração Acelerado, novela substituta de Dona de Mim no horário das sete, estreia em janeiro do ano que vem, e a direção da Globo têm acertado alguns detalhes importantes da trama.

Segundo informações do jornal O Globo, a história contará com clipes musicais, e num deles, a protagonista Agrado, vivida por Isadora Cruz, surgirá cantando ‘You Light Up My Life’, de Debby Boone, lançado em 1977.

A expectativa é que a sequência seja veiculada quando a personagem passar um dia no rancho de João Raul (Filipe Bragança), por quem se apaixonará. O primeiro beijo do casal, aliás, deverá ser exibido por volta do 10º capítulo de Coração Acelerado.

Além disto, é certo de que Coração Acelerado promete ser a novela mais musical da história da faixa, voltada para o movimento feminejo. A expectativa é de que reúna participações especiais de duplas e cantores do segmento, principalmente artistas femininas a título de menção como Simone Mendes, Ana Castela e Maiara e Maraisa.

VEJA MAIS: Saiba qual música de Ana Castela será tema de abertura da novela Coração Acelerado

O post Coração Acelerado: próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Globo avalia produzir nova temporada de Justiça em meio à polêmicas com Manuela Dias
Globo

Globo avalia produzir nova temporada de Justiça em meio à polêmicas com Manuela Dias

Compartilhe

Tags