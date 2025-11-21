Coração Acelerado: próxima novela das sete da Globo terá clipes musicais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coração Acelerado, novela substituta de Dona de Mim no horário das sete, estreia em janeiro do ano que vem, e a direção da Globo têm acertado alguns detalhes importantes da trama.

Segundo informações do jornal O Globo, a história contará com clipes musicais, e num deles, a protagonista Agrado, vivida por Isadora Cruz, surgirá cantando ‘You Light Up My Life’, de Debby Boone, lançado em 1977.

A expectativa é que a sequência seja veiculada quando a personagem passar um dia no rancho de João Raul (Filipe Bragança), por quem se apaixonará. O primeiro beijo do casal, aliás, deverá ser exibido por volta do 10º capítulo de Coração Acelerado.

Além disto, é certo de que Coração Acelerado promete ser a novela mais musical da história da faixa, voltada para o movimento feminejo. A expectativa é de que reúna participações especiais de duplas e cantores do segmento, principalmente artistas femininas a título de menção como Simone Mendes, Ana Castela e Maiara e Maraisa.

