André Lamoglia reage a repercussão das cenas quentes com Mel Maia: “Química zero”
André Lamoglia abriu o jogo sobre a repercussão pela sua atuação em Os Donos do Jogo, série da Netflix, em que forma par romântico com Mel Maia.
Em entrevista ao podcast PodPah, o ator reagiu às cenas quentes com a ex-atriz mirim, e ressaltou que entre os dois é apenas amizade e muito profissionalismo em cena.
“Química zero”
Na ocasião, André Lamoglia relembrou comentários sobre a química entre eles em Os Donos do Jogo, e ironizou que a química entre eles seria “zero”. “Falaram assim, e a química de vocês? Eu falei: química zero! O namorado da Mel é boxeador profissional”, disparou, bem-humorado.
Em tempo, Mel Maia mantém um namoro discreto com o lutador Luan Medeiros. O atleta, inclusive, foi apontado como affair da atriz desde abril deste ano. Em agosto, os dois viajaram juntos para a Tailândia, e costumam compartilhar cliques românticos nas redes sociais.
