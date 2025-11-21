fechar
André Lamoglia reage a repercussão das cenas quentes com Mel Maia: “Química zero”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/11/2025 às 8:11
André Lamoglia abriu o jogo sobre a repercussão pela sua atuação em Os Donos do Jogo, série da Netflix, em que forma par romântico com Mel Maia.

Em entrevista ao podcast PodPah, o ator reagiu às cenas quentes com a ex-atriz mirim, e ressaltou que entre os dois é apenas amizade e muito profissionalismo em cena.

“Química zero”

Na ocasião, André Lamoglia relembrou comentários sobre a química entre eles em Os Donos do Jogo, e ironizou que a química entre eles seria “zero”. “Falaram assim, e a química de vocês? Eu falei: química zero! O namorado da Mel é boxeador profissional”, disparou, bem-humorado.

Em tempo, Mel Maia mantém um namoro discreto com o lutador Luan Medeiros. O atleta, inclusive, foi apontado como affair da atriz desde abril deste ano. Em agosto, os dois viajaram juntos para a Tailândia, e costumam compartilhar cliques românticos nas redes sociais.

