Mel Maia abre o jogo sobre o namoro com lutador longe dos holofotes: “Não escondo”
Mel Maia têm optado por manter a discrição da sua vida pessoal ao longo dos últimos anos. A ex-atriz mirim, que já se tornou alvo de polêmicas, hoje em dia namora com o lutador Luan Medeiros, de 30 anos.
“Não escondo”
Em entrevista à revista Quem, a artista, de 21, raramente surge em clima de romance com o amado na web, mas ressaltou que não é algo intencional. “Não é esconder, mas ultimamente é para privar mais a nossa vida pessoal. Tem feito muito bem, não só para mim”, iniciou.
“Vários outros artistas também optam por deixar a vida pessoal mais reservada porque, sendo uma coisa tão importante para a gente, preferimos não ter tantos olhares de fora”, explicou Mel Maia. A atriz, que pode ser vista na série Os Donos do Jogo, da Netflix, chama a atenção pelo físico definido, e destacou que a musculação transformou sua vida e trouxe benefícios.
“Eu já tive episódios de ansiedade e depressão na pandemia, sempre me tratando com psicólogo, psiquiatra – acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo -, mas aí eu comecei a treinar e vi como minha saúde melhorou. A gente ocupa a rotina com exercício físico, não tem coisa melhor”, destacou ela.
