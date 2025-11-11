fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Mel Maia abre o jogo sobre o namoro com lutador longe dos holofotes: “Não escondo”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 11/11/2025 às 8:06
Mel Maia abre o jogo sobre o namoro com lutador longe dos holofotes: “Não escondo”
Mel Maia abre o jogo sobre o namoro com lutador longe dos holofotes: “Não escondo” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Mel Maia têm optado por manter a discrição da sua vida pessoal ao longo dos últimos anos. A ex-atriz mirim, que já se tornou alvo de polêmicas, hoje em dia namora com o lutador Luan Medeiros, de 30 anos.

“Não escondo”

Em entrevista à revista Quem, a artista, de 21, raramente surge em clima de romance com o amado na web, mas ressaltou que não é algo intencional. “Não é esconder, mas ultimamente é para privar mais a nossa vida pessoal. Tem feito muito bem, não só para mim”, iniciou.

“Vários outros artistas também optam por deixar a vida pessoal mais reservada porque, sendo uma coisa tão importante para a gente, preferimos não ter tantos olhares de fora”, explicou Mel Maia. A atriz, que pode ser vista na série Os Donos do Jogo, da Netflix, chama a atenção pelo físico definido, e destacou que a musculação transformou sua vida e trouxe benefícios.

“Eu já tive episódios de ansiedade e depressão na pandemia, sempre me tratando com psicólogo, psiquiatra – acho que é uma coisa que aconteceu com todo mundo -, mas aí eu comecei a treinar e vi como minha saúde melhorou. A gente ocupa a rotina com exercício físico, não tem coisa melhor”, destacou ela.

VEJA MAIS: Mel Maia deixa calcinha à mostra em fotos no espelho e provoca clima quente na web

O post Mel Maia abre o jogo sobre o namoro com lutador longe dos holofotes: “Não escondo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Mel Maia compartilha fotos de biquíni para mostrar sua coleção moda praia e namorado lutador elogia: “Perfeição”
Famosas de biquíni

Mel Maia compartilha fotos de biquíni para mostrar sua coleção moda praia e namorado lutador elogia: “Perfeição”
Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa”
Famosas de biquíni

Mel Maia surge de biquíni de oncinha nos bastidores de Os Donos do Jogo e encanta: “Linda e talentosa”

Compartilhe

Tags