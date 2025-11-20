fechar
Saiba quais são os artistas negros mais ouvidos do mundo atualmente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 18:15
A influência de artistas negros na música mundial é um dos pilares mais potentes da cultura contemporânea. As contribuições dos artistas não apenas inovaram gêneros, como também abriram caminhos para debates sociais e questões de representatividade.

O protagonismo desses talentos continua marcando o ritmo da história musical, reafirmando a força criativa que surge das suas vivências. Além disto, diversos nomes de peso dominam as paradas musicais nos quatros cantos do mundo, incluindo no Spotify, atualmente considerado o principal serviço de streaming musical.

Abaixo, confira uma lista com os artistas negros mais ouvidos da plataforma. Os números, por sua vez, ressaltam a vitalidade e a potência cultural que esses talentos imprimem no cenário contemporâneo:

The Weeknd

Com mais de 123 milhões de ouvintes mensais, The Weeknd é o artista mais ouvido do Spotify atualmente, além de ser o nome negro de maior impacto do streaming. No início deste ano, o canadense lançou seu disco, Hurry Up Tomorrow, que trouxe hits, como ‘São Paulo’, em parceria com Anitta.

The Weeknd (Foto: Divulgação)

Bruno Mars

Indicado ao Grammy, com sucessos nas paradas como ‘Die with a Smile’, com Lady Gaga, e ‘APT.’, com Rosé, integrante do BLACKPINK, o artista acumula 114 milhões de ouvintes mensais, sendo o segundo artista mais ouvido do streaming atualmente.

Bruno Mars
Bruno Mars (Foto: Reprodução/Instagram)

Rihanna

A cantora, que está há quase dez anos sem realizar lançamentos de singles ou projetos próprios, é uma das maiores surpresas, trouxe um novo sentido à longevidade na era dos streamings. Com mais de 102 milhões de ouvintes, a artista é a artista feminina negra mais ouvida da plataforma.

Rihanna
Rihanna (Foto: Reprodução/YouTube)

Drake

Alvo de polêmicas na vida pessoal, o rapper canadense lançou seu mais recente disco, $ome $exy $ongs 4 U, em conjunto com PATYNEXTDOOR, e possui mais de 81 milhões de ouvintes.

Drake (Foto: Reprodução)

Kendrick Lamar

Recordista em indicações nas principais categorias do Grammy 2026, e destaque no Halftime Show do Super Bowl deste ano, o rapper emplacou seu disco mais recente, GNX, como um dos maiores sucessos da música, e possui mais de 71 milhões de ouvintes.

Kendrick Lamar (Foto: Divulgação)

SZA

Figura proeminente pela sua influência no R&B contemporâneo, a artista coleciona mais de 68 milhões de ouvintes atualmente, sendo um dos maiores sucessos femininos atual.

SZA (Foto: Reprodução/Instagram)

