Saiba quais são os artistas negros mais ouvidos do mundo atualmente
A influência de artistas negros na música mundial é um dos pilares mais potentes da cultura contemporânea. As contribuições dos artistas não apenas inovaram gêneros, como também abriram caminhos para debates sociais e questões de representatividade.
O protagonismo desses talentos continua marcando o ritmo da história musical, reafirmando a força criativa que surge das suas vivências. Além disto, diversos nomes de peso dominam as paradas musicais nos quatros cantos do mundo, incluindo no Spotify, atualmente considerado o principal serviço de streaming musical.
Abaixo, confira uma lista com os artistas negros mais ouvidos da plataforma. Os números, por sua vez, ressaltam a vitalidade e a potência cultural que esses talentos imprimem no cenário contemporâneo:
The Weeknd
Com mais de 123 milhões de ouvintes mensais, The Weeknd é o artista mais ouvido do Spotify atualmente, além de ser o nome negro de maior impacto do streaming. No início deste ano, o canadense lançou seu disco, Hurry Up Tomorrow, que trouxe hits, como ‘São Paulo’, em parceria com Anitta.
Bruno Mars
Indicado ao Grammy, com sucessos nas paradas como ‘Die with a Smile’, com Lady Gaga, e ‘APT.’, com Rosé, integrante do BLACKPINK, o artista acumula 114 milhões de ouvintes mensais, sendo o segundo artista mais ouvido do streaming atualmente.
Rihanna
A cantora, que está há quase dez anos sem realizar lançamentos de singles ou projetos próprios, é uma das maiores surpresas, trouxe um novo sentido à longevidade na era dos streamings. Com mais de 102 milhões de ouvintes, a artista é a artista feminina negra mais ouvida da plataforma.
Drake
Alvo de polêmicas na vida pessoal, o rapper canadense lançou seu mais recente disco, $ome $exy $ongs 4 U, em conjunto com PATYNEXTDOOR, e possui mais de 81 milhões de ouvintes.
Kendrick Lamar
Recordista em indicações nas principais categorias do Grammy 2026, e destaque no Halftime Show do Super Bowl deste ano, o rapper emplacou seu disco mais recente, GNX, como um dos maiores sucessos da música, e possui mais de 71 milhões de ouvintes.
SZA
Figura proeminente pela sua influência no R&B contemporâneo, a artista coleciona mais de 68 milhões de ouvintes atualmente, sendo um dos maiores sucessos femininos atual.
