Globo quer participação curta de Débora Falabella em sequência de Avenida Brasil

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 7:04
A Globo procurou a atriz Débora Falabella para uma conversa sobre a continuação de Avenida Brasil. Na versão original, a estrela foi a protagonista Nina. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora não quer a atriz para protagonizar a continuação da trama. Somente seriam os capítulos iniciais. A atriz teria topado em conversar com a emissora.

Na rede social X, os internautas não gostaram da mudança. “A pior notícia sobre essa continuação é sempre a próxima”, “Vão estragar a novela transformando a Carminha em um alívio cômico”, “Vão acabar com a novela”, foram alguns comentários.

Recentemente, a apresentadora Sonia Abrão lamentou a suposta continuação de Avenida Brasil. “Eu acho um crime! Pelo amor de Deus, não façam isso! A gente nem começou a se recuperar do trauma da destruição de Vale Tudo, vocês querem destruir Avenida Brasil? Para com isso, gente!”, disparou.

