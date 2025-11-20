Globo quer participação curta de Débora Falabella em sequência de Avenida Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo procurou a atriz Débora Falabella para uma conversa sobre a continuação de Avenida Brasil. Na versão original, a estrela foi a protagonista Nina. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a emissora não quer a atriz para protagonizar a continuação da trama. Somente seriam os capítulos iniciais. A atriz teria topado em conversar com a emissora.

LEIA AGORA: Cariúcha diz que tem ‘vergonha’ de sua participação em A Fazenda

Na rede social X, os internautas não gostaram da mudança. “A pior notícia sobre essa continuação é sempre a próxima”, “Vão estragar a novela transformando a Carminha em um alívio cômico”, “Vão acabar com a novela”, foram alguns comentários.

Recentemente, a apresentadora Sonia Abrão lamentou a suposta continuação de Avenida Brasil. “Eu acho um crime! Pelo amor de Deus, não façam isso! A gente nem começou a se recuperar do trauma da destruição de Vale Tudo, vocês querem destruir Avenida Brasil? Para com isso, gente!”, disparou.

O post Globo quer participação curta de Débora Falabella em sequência de Avenida Brasil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.