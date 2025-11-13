fechar
Cauã Reymond manda a real sobre continuação de Avenida Brasil

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 16:16
Cauã Reymond, ator, se manifestou sobre a suposta continuação de Avenida Brasil, em 2027, na Globo. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o colunista Matheus Baldi comentou a resposta do galã sobre o projeto.

“Até o momento não recebeu nenhum convite oficial, mas está acompanhando as notícias pela internet, como todo mundo. Disse que é muito fã da novela, ama o texto do João Emanuel Carneiro, adora os personagens, mas acha que é um desafio enorme mexer em uma obra tão querida, mas está torcendo pelo projeto”, repassou o jornalista.

Na reta final do remake de Vale Tudo, o ator global já tinha comentado que daria uma pausa nas novelas, após emendar muitas durante os últimos anos. A entrega seria somente para a sua nova série no Globoplay, Jogada de Risco, idealizada por ele e que já se encontra em ritmo de gravação para ser lançada em 2026.

Por falar em Cauã Reymond, a novela Cordel Encantado vai entrar no Globoplay Novelas em dezembro. A trama vai substituir Além do Tempo, segundo o perfil Naan, na rede social X.

