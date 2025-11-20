Gabi Martins exibe marquinha saliente em local ousado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabi Martins, cantora, numa rede social, exibiu a marquinha de sol no decote e perto da virilha, em uma galeria de fotos. Os elogios foram inevitáveis.

“Perfeita”, “Maravilhosa”, “Lindo demais”, “Belíssima”, “Gata demais”, “Princesa linda”, “Gata garota”, “Cada dia mais linda”, foram alguns comentários.

Namorando o empresário Matheus Fidelis, Gabi Martins comentou sobre o relacionamento à distância com o bonitão. “A gente confia bastante um no outro. Acho que relacionamento é confiança, é a base de tudo. Infelizmente, cada um está em um cantinho, mas a gente trabalha e se adapta. Às vezes eu vou para Goiânia, às vezes ele vem para BH”, revelou.

Gabi Martins confessou que está se dedicando para o Carnaval de 2026. A loira vai desfilar na escola de samba carioca Vila Isabel. “Estou fazendo bastante aula e quero dar o meu melhor para a escola. É o meu quinto ano na Vila, tenho uma história linda com a comunidade”.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

