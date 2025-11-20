fechar
Conheça a lista com os famosos bilionários negros do mundo em 2025

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/11/2025 às 16:05
Um levantamento feito pela revista Forbes no início deste ano revelou que, entre os 3,028 bilionários listados no mundo inteiro, apenas 23 se declaram negros, sendo um número equivalente a menos de 1% do total.

Dentre a presença de bilionários negros, dois nomes estrearam nesse patamar bastante importante: Sheila Johnson, figura conhecida no setor de mídia e hotelaria dos Estados Unidos, conhecida por ter sido cofundadora do BET (Black Entertainment Television).

Além dela, Herriot Tabuteau, nascido no Haiti e radicado nos EUA, é fundador da Axsome Therapuetics, biofarmacêutica especializada em tratamentos para transtornos do sistema nervoso central.

Abaixo, confira a lista com os bilionários negros mais ricos do mundo:

  • Aliko Dangote: O nigeriano, dono do Dangote Group, possui um patrimônio líquido avliado em US$ 23,9 bilhões.
  • David Steward: Cofundador da World Wide Technology, ele é o homem negro mais rico do território americano, com um patrimônio avaliado em US$ 11,4 bilhões.
  • Robert F. Smith: Fundador da maior empresa de private equity de propridade negra dos EUA, o empresário possui um patrimônio de US$ 10,8 bilhões.
  • Alexandre Karp: CEO da Palantir Technologies, empresa de software especializada em mineração de dados, ele possui um patrimônio de US$ 8,4 bilhões.
  • Mike Adenuga: O nigeriano, que comanda a Globacom, uma das maiores operadoras de telefonia móvel da África, possui um patrimônio de US$ 6,8 bilhões.
  • Abdulsamad Rabiu: Fundador e CEO da BUA Group, o nigeriano tem um patrimônio líquido de US$ 5,1 bilhões.
  • Michael Jordan: A lenda do basquete, que possui parcerias com marcas de peso, além do seu talento em campo, possui um patrimônio avaliado em US$ 3,5 bilhões.
  • Patrice Motsepe: O sul-africano, fundador e presidente da African Rainbow Minerals, tem um patrimônio US$ 3, bilhões.
  • Oprah Winfrey: Mulher negra mais rica do mundo, a apresentadora americana possui seu patrimônio estimado em US$ 3 bilhões.
  • Jay-Z: Uma das lendas do hip-hop, o marido da cantora Beyoncé tem um patrimônio avaliado em US$ 2,5 bilhões, também por investimentos em outros segmentos.

