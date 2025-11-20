Conheça a lista com os famosos bilionários negros do mundo em 2025
Um levantamento feito pela revista Forbes no início deste ano revelou que, entre os 3,028 bilionários listados no mundo inteiro, apenas 23 se declaram negros, sendo um número equivalente a menos de 1% do total.
Dentre a presença de bilionários negros, dois nomes estrearam nesse patamar bastante importante: Sheila Johnson, figura conhecida no setor de mídia e hotelaria dos Estados Unidos, conhecida por ter sido cofundadora do BET (Black Entertainment Television).
Além dela, Herriot Tabuteau, nascido no Haiti e radicado nos EUA, é fundador da Axsome Therapuetics, biofarmacêutica especializada em tratamentos para transtornos do sistema nervoso central.
Abaixo, confira a lista com os bilionários negros mais ricos do mundo:
- Aliko Dangote: O nigeriano, dono do Dangote Group, possui um patrimônio líquido avliado em US$ 23,9 bilhões.
- David Steward: Cofundador da World Wide Technology, ele é o homem negro mais rico do território americano, com um patrimônio avaliado em US$ 11,4 bilhões.
- Robert F. Smith: Fundador da maior empresa de private equity de propridade negra dos EUA, o empresário possui um patrimônio de US$ 10,8 bilhões.
- Alexandre Karp: CEO da Palantir Technologies, empresa de software especializada em mineração de dados, ele possui um patrimônio de US$ 8,4 bilhões.
- Mike Adenuga: O nigeriano, que comanda a Globacom, uma das maiores operadoras de telefonia móvel da África, possui um patrimônio de US$ 6,8 bilhões.
- Abdulsamad Rabiu: Fundador e CEO da BUA Group, o nigeriano tem um patrimônio líquido de US$ 5,1 bilhões.
- Michael Jordan: A lenda do basquete, que possui parcerias com marcas de peso, além do seu talento em campo, possui um patrimônio avaliado em US$ 3,5 bilhões.
- Patrice Motsepe: O sul-africano, fundador e presidente da African Rainbow Minerals, tem um patrimônio US$ 3, bilhões.
- Oprah Winfrey: Mulher negra mais rica do mundo, a apresentadora americana possui seu patrimônio estimado em US$ 3 bilhões.
- Jay-Z: Uma das lendas do hip-hop, o marido da cantora Beyoncé tem um patrimônio avaliado em US$ 2,5 bilhões, também por investimentos em outros segmentos.
